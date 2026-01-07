Американский блиц-криг в Венесуэле и 'лишние' баррели обрушили цены на нефть

Аналитики прогнозируют, что в первой половине 2026 года на рынке появится до 3 миллионов баррелей "лишней" нефти.

Мировые цены на нефть стремительно падают. Участники рынка оценивают, хватит ли нефти, и взвешивают будущие перспективы добычи в Венесуэле, сообщает Reuters.

За вторник, 6 января, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,06 доллара, до 60,7 доллара за баррель. Стоимость американской нефти марки WTI упала на 1,19 доллара, до 57,13 доллара за баррель.

Утром 7 января падение котировок продолжилось. По данным портала Investing, по состоянию на 11:37 по киевскому времени, стоимость нефти марки Brent снизилась еще на 40 центов, до 60,3 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подешевела еще на 55 центов, до 56,58 доллара за баррель.

Аналитик компании PVM Oil Тамаш Варга отмечает, что пока преждевременно оценивать влияние захвата президента Венесуэлы Мадуро на рынок нефти, но отмечает, что "черного золота" на рынке будет достаточно, независимо от того, увеличит ли картель ОПЕК+ ее добычу.

Аналитики Morgan Stanley добавляют, что в первой половине 2026 года на рынке может появиться до 3 миллионов "лишних" баррелей. Они объясняют, что мировой спрос на нефть в 2025 году, вероятно, вырос примерно на 900 000 баррелей в сутки. При этом предложение нефти выросло еще больше. Поставки из стран ОПЕК увеличились в период с четвертого квартала 2024 года по четвертый квартал 2025-го на 1,6 млн баррелей в сутки, а поставки из стран, не входящих в ОПЕК, - примерно на 2,4 млн баррелей в сутки.

Участники рынка, опрошенные Reuters в декабре, также отметили, что, по их ожиданиям, рост предложения и слабый спрос будут продолжать давить на цены на нефть в 2026 году.

"По мере того, как глобальный избыток нефти становится все более очевидным, к следующей неделе будут созданы условия для нового спада", - заявили консультанты по торговле нефтью компании Ritterbusch and Associates.

Издание отмечает, что дополнительно способствовать снижению цен может отмена эмбарго США на венесуэльскую нефть, что приведет к увеличению добычи. Американский президент Дональд Трамп уже заявил, что нефтяные компании США готовы инвестировать в эту южноамериканскую страну, чтобы увеличить производство нефти и ее экспорт.

Впрочем, аналитики дают понять, что для существенного увеличения добычи нефти в Венесуэле нужно вложить немалые средства, и в ближайшее время миллионов дополнительных баррелей сырья на рынке ожидать не стоит.

"Мы оцениваем, что в течение ближайших двух-трех лет дополнительные поставки составят лишь 300 000 баррелей в сутки при ограниченных дополнительных затратах", - отметил аналитик Rystad Energy Янив Шах.

По его словам, чтобы увеличить добычу нефти до 3 миллионов баррелей в сутки к 2040 году, нужны международные инвестиции.

Цены на нефть и спецоперация США в Венесуэле

По итогам 2025 года цены на нефть упали на 20%, что стало самым большим годовым падением с 2020 года. В то же время, американские военные 3 января захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что потенциально может иметь последствия для мировых цен на нефть, поскольку страна является членом картеля ОПЕК+.

В первый день после американской спецоперации, 5 января, "черное золото" также подешевело, поскольку достаточные мировые запасы компенсировали опасения по поводу перебоев в поставках сырья.

