Финики не только вкусны, но и очень полезны. Они содержат натуральные сахара, витамины и минералы. При правильном подходе достаточно долго сохраняют свои свойства, поэтому важно знать, как и где хранить финики, чтобы у них оставались яркий вкус и питательная ценность.

Как хранить финики при комнатной температуре и оставлять ли доступ к кислороду

Первое, на что следует обратить внимание, - это место хранения. Лучше всего, если финики будут сухими, прохладными и защищёнными от прямых солнечных лучей. Эти фрукты очень чувствительны к влаге и высоким температурам, а потому важно помнить, что, так же как хранить финики у окна, оставлять их на кухонном столе возле плиты крайне нежелательно из-за тепла, исходящего от конфорок.

Идеально подойдёт кухонный шкаф со стабильной температурой и невысокой влажностью воздуха. При этом, если вы думаете о том, как хранить финики дома, в первую очередь обратите внимание на их упаковку. Если плоды были куплены в вакуумной упаковке, вы можете просто оставить их в шкафу до вскрытия.

Если же финики уже открыты, их следует поместить в стеклянную или пластиковую банку с герметичной крышкой. Это полностью защитит их от высыхания и впитывания посторонних запахов.

Можно ли хранить финики в холодильнике и при какой температуре

Да, финики можно держать в холодильнике, и это один из самых простых способов продлить срок их хранения. Однако важно учитывать, при какой температуре хранить финики, чтобы не переморозить.

При обычной температуре холодильника (от +3 до +5 °С) они остаются свежими в течение нескольких месяцев. При более низких температурах финики также довольно долго удерживают мягкость и вкус, но есть риск их переморозить.

Что же будет, если слегка их подморозить? Дело в том, что перемороженные финики, в отличие от многих других продуктов, не портятся, а скорее улучшают свои качества: они становятся слаще и напоминают карамель или ирис, так как сахар в них кристаллизуется. Однако в таком случае вернуть их обратно к мягкому и свежему состоянию уже будет невозможно.

Важные оговорки о том, как правильно хранить финики, чтобы они не заплесневели

Чтобы финики подольше оставались на кухонном столе, полезно использовать герметичную банку или контейнер, чтобы воздух не высушил фрукты. Можно посыпать плоды небольшим количеством сахара или меда между слоями - это поможет им оставаться мягкими, особенно если финики не очень свежие.

Если вы задаётесь вопросом, нужно ли хранить финики в холодильнике в сушеном виде, то ответ - нет. Для этого также подойдёт простой сухой шкафчик. Однако для наилучшего результата следует обращать внимание на срок годности и сорт фиников.

Свежие мягкие финики всё-таки лучше оставить в холодильнике, особенно если вы купили большое количество. А сушёные будут храниться при комнатной температуре довольно долго - несколько недель, иногда до месяца.

