Трамп захотел получить миллионы баррелей нефти из Венесуэлы: Китаю это может не понравиться

Президент США подчеркнул, что контролировать распределение денег будет лично.

Временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной подсанкционной нефти. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Нефть будет продаваться по рыночной цене, а деньги будут контролироваться мной, как президентом США, чтобы гарантировать, что они будут использованы на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов", – написал Трамп.

По плану Трампа, нефть должна быть доставлена на танкерах непосредственно к разгрузочным докам в США. Американский президент уже поручил министру энергетики Крису Райту "немедленно" выполнить этот план.

Стоимость озвученных объемов нефти по текущим рыночным ценам составляет примерно 2,8 миллиарда долларов, по расчетам Bloomberg.

Этот шаг рассматривается как удар по Китаю, который до блокады США и захвата Николаса Мадуро был главным покупателем венесуэльской нефти, продававшейся ему со значительной скидкой.

Сейчас эта торговля в основном прекратилась, за исключением грузов, которые уже находятся в Азии, и Пекин, возможно, будет вынужден искать другие варианты, такие как иракская или канадская нефть.

Аналитики указывают, что агрессивное применение администрацией Трампа доктрины Монро (простыми словами, невмешательство Восточного полушария в дела Западного) будет иметь далеко идущие последствия для Китая. Это, вероятно, заставит пересмотреть зависимость Пекина от импорта природных ресурсов из многих других латиноамериканских стран.

Добыча нефти в Венесуэле

Объемы, которые хочет получить президент США Дональд Трамп, соответствуют примерно 30-50 дням добычи нефти в Венесуэле до частичной блокады страны со стороны США, что значительно меньше исторических показателей.

Каракас имеет крупнейшие в мире подтвержденные запасы нефти, но ее добыча резко упала из-за десятилетия упадка и оттока многих иностранных нефтяных компаний. Сейчас на Венесуэлу приходится менее 1% мировых поставок. Аналитики заявляют, что для значительного восстановления добычи понадобятся годы и миллиарды долларов инвестиций.

Издание Reuters отмечает, что возможное соглашение станет ярким свидетельством того, что правительство Венесуэлы реагирует на требование Трампа открыть страну для американских нефтяных компаний или рисковать дальнейшей военной интервенцией.

Ранее американский лидер заявил, что хочет, чтобы временный президент Делси Родригес предоставила США и частным компаниям "полный доступ" к нефтяной промышленности Венесуэлы.

Страна имеет миллионы баррелей нефти, загруженных на танкеры и в резервуары для хранения, которые она не может отправить из-за блокады экспорта, введенной Трампом с середины декабря. Это оказывает дополнительное давление на финансы и руководство страны.

Высшие венесуэльские чиновники назвали захват Мадуро похищением и обвинили США в попытке украсть огромные запасы нефти страны. Поставка заблокированной нефти в США может потребовать перераспределения грузов, которые изначально предназначались для Китая.

Планы Трампа на Венесуэлу и Западное полушарие

Администрация Дональда Трампа также требует от временного правительства Венесуэлы разорвать экономические связи с Китаем, Россией, Ираном и Кубой. Страна должна согласиться на эксклюзивное партнерство с США в области добычи нефти.

После захвата Николаса Мадуро в кругах Трампа активизировались разговоры об изменении власти в Колумбии и на Кубе, а также об установлении американской власти в Гренландии.

