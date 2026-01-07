Румыния не планирует отправлять войска в Украину: что предлагает вместо этого

Коалиция решительных согласилась и в дальнейшем поддерживать Украину, чтобы предотвратить новую войну в регионе.

Румыния не планирует отправлять своих военных в Украину, но готова внести свой вклад, усиливая безопасность в Черном море. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан.

"Румыния обязалась предоставить не войска, а логистическую поддержку Украине, подготовку украинских военных в Румынии или других европейских странах в сотрудничестве с армиями соответствующих стран, участие в совместных программах вооружения", – говорится в заявлении на сайте президента.

В посте в X он отметил, что Румыния готова внести свой вклад, продолжая многомерную поддержку Украины и усиливая безопасность в Черном море, чтобы предотвратить новую войну.

"Мирные переговоры достигли критической фазы, и наше единство и координация важны как никогда. Все участники решительно поддерживают усилия под руководством США. Наша общая цель – достичь справедливого и прочного мира, основанного на уважении международного права. Румыния готова внести свой вклад, продолжая многомерную поддержку Украины и усиливая безопасность в Черном море", – отмечает в своем сообщении президент Румынии.

Миротворцы в Украине – что известно

Как сообщал УНИАН, Италия заявила, что не будет отправлять своих военных в Украину в рамках будущих гарантий безопасности.

Канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи Коалиции желающих в Париже также дал понять, что его страна не намерена размещать немецкие войска в Украине даже после прекращения огня.

В то же время на итоговой пресс-конференции президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что после прекращения огня в Украину могут быть направлены "тысячи французских солдат".

