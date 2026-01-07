Смело увеличивайте количество втрое: эксперт о миротворцах в Украине

Сейчас РФ не готова к любым силам НАТО в Украине, отмечает Денис Попович.

Миротворческий контингент западных войск в Украине предполагает политическое присутствие и поддержку мира. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный обозреватель Денис Попович.

"Когда мы говорим о 15-20, 30 тысячах личного состава миротворческого контингента, сразу смело увеличивайте эту численность втрое или вдвое. Поскольку должна быть ротация. Поэтому надо нашим европейским партнерам иметь в виду значительно большее количество подготовленных виз. И возникает вопрос о способности европейских армий обеспечить такую численность", - сказал Попович.

Он добавил, что во время предыдущих дискуссий на эту тему как Великобритания, так и Франция заявляли о недостаточном количестве войск для того, чтобы прислать их Украине. Кроме того, эксперт отмечает то, что позиция РФ относительно присутствия войск НАТО в Украине пока неизменна.

Видео дня

"Они не хотят, чтобы подразделения стран-членов НАТО были на территории Украины после завершения войны. А Франция, Великобритания - это страны-члены НАТО. Поэтому насколько вся эта история будет поддержана Российской Федерацией, это большой вопрос. Потому что, как мы понимаем, для компромисса нужны двое. А Российская Федерация пока не изъявляет желания идти на компромисс", - пояснил Попович.

Он также прокомментировал вопрос мониторинга прекращения огня в случае достижения договоренностей. По словам эксперта, именно для этого Украина хочет привлечь разведку США.

"Я думаю, что это будет возложено на спутниковую группировку, на космические технологии. За счет этих технологий можно отследить нарушение режима прекращения огня. Мы же видим пуски ракет. Видим. Ну так же мы увидим, где открыли огонь и кто это сделал, с какой стороны. Здесь вопрос не в том, чтобы увидеть. Для этого есть все технические возможности. Здесь вопрос в том, чтобы это признать и проанализировать", - отметил эксперт.

Мирные договоренности: важные новости

Ранее премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что Рим не будет отправлять свои войска в Украину в рамках будущих гарантий безопасности. В то же время она заявила, что Италия поддерживает безопасность Украины.

В то же время президент Франции Эмануэль Макрон ранее заявил, что "тысячи солдат" его страны могут быть направлены в Украину после достижения мирных договоренностей. По словам Макрона, Париж не обязуется этими силами участвовать в боевых действиях. Зато, по словам президента Франции, эти войска будут использованы для обеспечения после достижения соглашения.

Вас также могут заинтересовать новости: