Утром стало известно, что от электроэнергии отключена часть больниц и весь электротранспорт города.

Во Львове возобновили подачу электроэнергии части объектов критической инфраструктуры, которые этой ночью перевели на общие графики отключений. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.

По его словам, утром он разговаривал с премьер-министром, и.о. министра энергетики и министром здравоохранения относительно ситуации с отключением указанных объектов.

"По состоянию на сейчас подача электроэнергии по части объектов критической инфраструктуры восстановлена. Есть понимание проблемы и на уровне города, и на уровне страны. Решение "сбалансировать" электроэнергию, фактически приравняв аппараты искусственного дыхания к электрочайникам, было не самым мудрым. Но важно, что проблему услышали и ее уже исправляют", - рассказал городской голова.

В свою очередь, заместитель городского головы Львова по гуманитарным вопросам Ирина Кулинич заявила, что медицинская система города справилась с вызовом – больницы работали на генераторах.

"Сегодня ночью городские больницы Львова были вынуждены работать по графикам отключений электроэнергии наравне с обычными потребителями. Стационары, которые попали под отключение с 00:00, оперативно перешли на работу от резервных источников питания. Все критические службы функционировали непрерывно, пациенты не остались без медицинской помощи, жизненно важное оборудование работало в штатном режиме", – отметила Кулинич.

Отключение от электроэнергии больниц и электротранспорта Львова: в чем причина

Утром 7 января городской голова Львова Андрей Садовой сообщил, что с ночи от электроэнергии отключена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт города, поскольку объекты критической инфраструктуры перевели на общие графики отключений.

По его словам, правительство изменило подход к определению критичности предприятий. Поэтому больницы, трамваи и троллейбусы будут работать по почасовому графику отключений.

По данным мэрии, около 06:00 были обесточены тяговые подстанции, которые питают электротранспорт на улицах Городоцкой, Выговского, Зеленой, Стуса. Для обеспечения транспортного сообщения троллейбусные маршруты частично продублировали автобусами.

