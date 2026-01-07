Во Львове возобновили подачу электроэнергии части объектов критической инфраструктуры, которые этой ночью перевели на общие графики отключений. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.
По его словам, утром он разговаривал с премьер-министром, и.о. министра энергетики и министром здравоохранения относительно ситуации с отключением указанных объектов.
"По состоянию на сейчас подача электроэнергии по части объектов критической инфраструктуры восстановлена. Есть понимание проблемы и на уровне города, и на уровне страны. Решение "сбалансировать" электроэнергию, фактически приравняв аппараты искусственного дыхания к электрочайникам, было не самым мудрым. Но важно, что проблему услышали и ее уже исправляют", - рассказал городской голова.
В свою очередь, заместитель городского головы Львова по гуманитарным вопросам Ирина Кулинич заявила, что медицинская система города справилась с вызовом – больницы работали на генераторах.
"Сегодня ночью городские больницы Львова были вынуждены работать по графикам отключений электроэнергии наравне с обычными потребителями. Стационары, которые попали под отключение с 00:00, оперативно перешли на работу от резервных источников питания. Все критические службы функционировали непрерывно, пациенты не остались без медицинской помощи, жизненно важное оборудование работало в штатном режиме", – отметила Кулинич.
Отключение от электроэнергии больниц и электротранспорта Львова: в чем причина
Утром 7 января городской голова Львова Андрей Садовой сообщил, что с ночи от электроэнергии отключена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт города, поскольку объекты критической инфраструктуры перевели на общие графики отключений.
По его словам, правительство изменило подход к определению критичности предприятий. Поэтому больницы, трамваи и троллейбусы будут работать по почасовому графику отключений.
По данным мэрии, около 06:00 были обесточены тяговые подстанции, которые питают электротранспорт на улицах Городоцкой, Выговского, Зеленой, Стуса. Для обеспечения транспортного сообщения троллейбусные маршруты частично продублировали автобусами.