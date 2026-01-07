Зеленский ответил, готовы ли партнеры распространить ядерный зонтик на Украину

По словам президента, Украина вместе с партнерами обсуждает присутствие иностранного контингента.

О распространении ядерного зонтика от Британии и Франции в рамках мирных переговоров по завершению войны в Украине речь не идет. Об этом журналистам рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Что касается гарантий безопасности от наших европейских партнеров, от Соединенных штатов. Мы обсуждаем контингент, защиту на земле, в небе, на море. А также отдельный трек - противовоздушная оборона. А также усиление нашей армии, финансирование дополнительное для личного состава. Это очень важно для наших бригад, укомплектованность наших бригад. Чтобы они были высокого процента", - сказал Зеленский.

Напомним, что ранее президенты Украины Владимир Зеленский и Франции Эммануэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил в Украине после завершения войны.

Ранее издание "Радио Свобода" сообщило, что речь может идти об иностранном контингенте в количестве около 15-20 тыс. человек. В то же время некоторые чиновники надеются, что это количество удастся увеличить до 30 тысяч.

