Украина еще в сентябре 2024 года протестировала два прототипа ЗРК Gravehawk, и должна получить еще 15 таких зенитных ракетных комплексов.

Основная партия ЗРК Gravehawk для Украины будет с опозданием - их должны были поставить еще в прошлом году, но только готовят первую партию, сообщает Defense Express.

Так, Министерство обороны Великобритании сообщило, что Силы обороны в ближайшее время должны получить первую партию дополнительных зенитных ракетных комплексов ЗРК Gravehawk, после того, как ранее нашему войску было поставлено два прототипа этих ЗРК.

Всего Украина, кроме двух прототипов, должна получить еще 15 зенитных ракетных комплексов Gravehawk. Как приводит слова министра по делам венетарнов Аль Карнса издание UK Defence Journal, на сегодня Великобритания готовится в ближайшее время поставить первую партию этих зенитных ракетных комплексов (без учета двух поставленных прототипов).

Деталей относительно того, сколько ЗРК Gravehawk будет поставлено Украине в рамках первой партии, а также насколько вообще может растянуться поставки этих систем не сообщается.

"Стоит отметить, что контракт на ЗРК Gravehawk, судя по всему, выполняется с задержкой. С чем именно может быть связана задержка - неизвестно", - отмечают в Defense Express

ЗРК Gravehawk - что это за комплекс

Зенитно-ракетный комплекс Gravehawk был создан Британией специально для Украины. Основой комплекса стали советские ракеты класса "воздух-воздух" Р-73, которые были адаптированы для использования с наземной пусковой установки.

Пусковая установка размещена в стандартном транспортном ISO-контейнере, что позволяет легко перевозить ее грузовиками, поездами или кораблями. Такой формат также обеспечивает скрытую транспортировку и быстрое развертывание Gravehawk в нужных районах.

На крыше контейнера установлена оптическая система, которая использует пассивное инфракрасное излучение для обнаружения целей. Для работы ей достаточно лишь теплового следа летательного аппарата.

Ракеты Р-73 - что о них известно

Как сообщалось ранее, после распада СССР в 1991 году Украина получила в наследство значительный арсенал ракет класса "воздух-воздух" Р-73. Эти ракеты, весящие 100 кг, оснащены инфракрасным наведением и используются украинскими истребителями МиГ-29 и Су-27 для поражения целей по тепловым сигнатурам реактивных двигателей на расстоянии до 30 км.

При этом Р-73 можно запускать не только с самолетов, но и с наземных платформ. Поэтому, когда запасы специально разработанных тепловых ракет класса "земля-воздух", таких как 9М33 для ЗРК "Оса", начали исчерпываться, Украина решила адаптировать для этих целей Р-73.

На сегодня известно как минимум о трех различных наземных пусковых установках для Р-73 в Украине: грузовой пусковой установке Gravehawk, созданной британскими специалистами, модифицированном варианте ЗРК "Оса" и еще одной установке, вероятно, также на базе грузового автомобиля.

