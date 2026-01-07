Доллар и евро достигли новых рекордов одновременно: официальный курс валют на 8 января

Курс гривни к евро установлен на уровне 49,92 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 8 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,72 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 16 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован сегодня, 7 января, - 42,56 грн/долл.)

Согласно данным на сайте регулятора, относительно евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 49,92 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 12 копеек. Таким образом, евро тоже обновил исторический максимум - предыдущий рекорд был зафиксирован 31 декабря (49,86 грн/евро).

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,79/42,82 грн/долл., а евро - 50,02/50,03 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 7 января вырос на 15 копеек и составил 42,75 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 25 копеек и составил 50,15 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,15 гривни, а евро - по курсу 49,15 гривни за единицу иностранной валюты.

Директор ЦЭС Глеб Вышлинский отметил, что колебания курса доллара и евро в конце и в начале года имеют прежде всего сезонный характер. По его словам, это происходит почти каждый год и связано с бюджетным циклом: значительная часть государственных выплат приходится на последние недели декабря.

Вас также могут заинтересовать новости: