В Одесской области природа устроила птицам и животным 'роскошный пир' на воде (видео)

Из-за морозов на Тузловских лиманах погибло много рыбы, которая стала пищей для птиц и животных.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) из-за морозов погибло много рыбы, которая затем стала пищей для множества птиц и даже шакалов. Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев.

По его словам, во второй половине декабря 2025 года температура воздуха опускалась до -12 градусов, что привело к гибели рыбы на Тузловских лиманах, преимущественно вида атерина. Ученый констатирует, что это произошло, несмотря на наличие двух прорв между лиманами и Черным морем, то есть рыба могла мигрировать в море, но почему-то этого не сделала.

Как подчеркивает исследователь, работники нацпарка смогли зафиксировать масштабы гибели рыбы только сейчас.

"Во время сильных северных ветров, когда ледовые островки в лиманах разбило ветром, несколько сотен килограммов рыбы выбросило на побережье лиманов Шаганы, Бурнас, частично Алибей", - пояснил Русев.

Однако, отмечает он, сразу разные виды птиц, преимущественно чайки, массово набросились на рыбу и начали ее есть. К пернатым ночью присоединились шакалы и енотовидные собаки, которые тоже не отказали себе в удовольствии полакомиться атериной.

"Такие аномалии, когда формируются локальные заморы рыбы во время морозов в зимний период, когда температура резко колеблется, периодически повторяются. Но в здоровой экосистеме ничего не пропадает и такие явления встраиваются в пищевые цепочки", - констатирует ученый.

На видео, которое он обнародовал, можно увидеть множество птиц, устроивших себе пир на воде. На кадрах также – шакал и енотоподобная собака, вышедшие на охоту ночью.

Восстановление популяции диких кабанов в нацпарке "Тузловские лиманы"

В Одесской области, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", наблюдается восстановление популяции диких кабанов. Доктор биологических наук Иван Русев рассказал, что эти животные группами путешествуют по нацпарку. Исследователи часто встречают определенные "метки", которые сначала принимают за воронки от бомбардировок, но это – купальни, где животные проводят специальные профилактические процедуры. Дикий кабан – всеядное животное, 90% его рациона составляет растительная пища – желуди, орехи, ягоды, фрукты и т.д.

