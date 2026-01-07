Усталость и негатив 'затягивают': когда необходимо срочно энергетически очистить дом

Регулярное обновление пространства помогает поддерживать ощущение спокойствия, ясности и внутреннего равновесия в доме.

Ощущение застоя, напряжения или дискомфорта в доме может быть сигналом, что пространство требует не только обычной уборки, но и так называемого энергетического очищения. Об этом пишет Parade.

5 признаков, что дому нужна энергетическая очистка

Вы переехали в новое пространство - очищение помогает избавиться от энергии предыдущих жителей.

Кто-то в доме заболел - это способ устранить остаточную вялость и тяжелую атмосферу.

Вы переживаете значительные жизненные изменения (новая работа, отношения, разрыв, важные решения).

Возник конфликт или эмоциональное напряжение, которое "застряло" в пространстве.

Вы стремитесь к новому началу, даже без конкретной причины.

"Намерение имеет большее значение, чем сам метод", - объясняет эксперт по фэн-шуй Аманда Гибби Питерс.

Среди самых распространённых способов обновления атмосферы в доме специалисты называют осознанную уборку с открытыми окнами, использование благовоний и эфирных масел, звуковую терапию (колокольчики, хлопанье, удары по посуде), перестановку мебели и предметов интерьера, а также применение кристаллов - в частности селенита, чёрного турмалина, аметиста и розового кварца.

Эксперты также предостерегают от типичных ошибок: пропуска физической уборки, закрытых окон, использования гаджетов во время ритуала, оставленной открытой еды и спешки без чёткого намерения. По их мнению, даже скептики часто отмечают, что такие практики положительно влияют на настроение, ощущение уюта и эмоциональное состояние жителей.

