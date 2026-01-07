Бельгия готова отправить авиацию и флот в Украину после завершения войны

Де Вевер подчеркнул, что эти усилия будут подкреплены надежной поддержкой со стороны США, а также мониторингом под руководством США.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что после завершения войны его страна предоставит авиацию и флот для сохранения мира в Украине.

Так, на своей странице в X, комментируя заседание "коалиции решительных" в Париже, Де Вевер назвал встречу "продуктивной и решающей".

Он заявил, что Бельгия вместе с партнерами возьмет на себя свою долю международных усилий, направленных на сохранение мира в Украине после окончания военных действий.

"Наш вклад будет сосредоточен, в частности, на обеспечении воздушных и морских возможностей, а также на усилиях в сфере подготовки", - отметил он.

При этом Де Вевер подчеркнул, что эти усилия будут подкреплены надежной поддержкой со стороны США, а также мониторингом под руководством США.

"Это обеспечит эффективное сдерживание и позволит достичь долгосрочной стабильности", - подчеркнул он.

Гарантии безопасности - что предлагают другие страны

Ранее стало известно, что соглашение по гарантиям безопасности предусматривает отправку до 20 тыс. миротворцев в Украину в случае прекращения огня. На итоговой пресс-конференции Макрон подтвердил, что после прекращения огня в Украину могут быть направлены "тысячи французских солдат".

В Швеции заявили, что готовы предоставить Украине истребители Gripen и ресурсы для разминирования Черного моря после подписания мирного соглашения с РФ.

В то же время премьер-министр Италии Джорджия Мелони сказала, что ее страна не будет направлять миротворцев в Украину.

