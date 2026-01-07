Зеленский хитро ответил на вопрос о новой должности для экс-министра Кулебы

Дмитрий Кулеба более 4 лет возглавлял МИД - до сентября 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский не ответил на вопрос, на какую должность может назначить бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, с которым недавно имел встречу.

"Не скажу", - таким лаконичным был ответ Зеленского на вопрос журналистов по поводу того, рассматривает ли он для Кулебы новую роль или должность в государственных институтах после недавней встречи.

Дмитрий Кулеба: последние новости

Дмитрий Кулеба был руководителем Министерства иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года до 5 сентября 2024 года.

Как сообщал УНИАН, 5 января этого года президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с бывшим министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Глава государства отметил в социальной сети Facebook, что было договорено определить направления будущего взаимодействия.

Он рассказал, что они обсудили ситуацию вокруг Украины - как политическую, так и информационную. При этом добавил, что важно, чтобы украинский взгляд на вещи в мире был представлен и чтобы это было достаточно сильно. Тогда Зеленский отметил, что рад, что Дмитрий Куллеба "в команде Украины" и что они договорились определить направления дальнейшего взаимодействия.

