Почему курс доллар в Украине бьет рекорды: ответ экономиста

Ежегодно значительная часть государственных выплат приходится на последние недели декабря.

Национальный банк Украины установил рекордный курс доллара на 7 января - 42,56 гривни. Впрочем, колебания курса американской и европейской валюты в конце и в начале года имеют прежде всего сезонный характер, сообщила пресс-служба Центра экономической стратегии.

"Это происходит почти каждый год и связано с бюджетным циклом: значительная часть государственных выплат приходится на последние недели декабря. Эти средства постепенно расходятся по экономике - доходят до бизнесов и граждан, которые, в частности, направляют их на импорт, покупку валюты для расчетов или сбережений", - рассказал директор ЦЭС Глеб Вышлинский.

Дополнительным фактором, по его словам, стали рождественско-новогодние поездки за границу. Даже в условиях войны часть украинцев путешествует или едет к семьям, находящимся за пределами страны, что увеличивает спрос на валюту через банковские расчеты с иностранными финансовыми учреждениями.

Видео дня

"Если рост курса происходит даже на 50 копеек при курсе доллара 42-43 гривны, то эта разница составляет менее 1%. Это существенно меньше, чем возможные дневные колебания, например, курса евро по отношению к доллару", - отметил эксперт.

Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 42,85 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,65 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 50,30 грн/евро, а курс продажи - 50,05 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 15 копеек и составляет 42,75 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 25 копеек и составляет 50,15 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: