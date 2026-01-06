Положение крышки унитаза играет немаловажную роль в чистоте помещения.

Существует много разных мнений о том, почему нельзя держать открытой крышку унитаза. Одни люди считают, что так бактерии распространяются по комнате, другие, опираясь на суеверия, винят "белый трон" в утечке финансов из семьи. Узнайте, что за примета - закрывать крышку унитаза и какое на самом деле положение пластиковой детали наиболее правильное.

Почему нельзя оставлять открытой крышку унитаза

Многие эзотерики считают, что вода в унитазе связана с энергией, которая напрямую влияет на финансовое положение человека. По их мнению, нет ни одной причины, почему нельзя закрывать крышку унитаза - делать это нужно обязательно, ведь если забыть, то материальное благополучие "утечет" в канализацию вместе с отходами.

Того же мнения относительно положения крышки придерживаются и врачи, но объясняют это по-другому - с научной точки зрения. Исследование, опубликованное в Американском журнале инфекционного контроля, показало, какие именно бактерии распространяются по помещению, если нажать кнопку слива, не закрывая крышку. Результаты опытов, проведенных учеными, оказались неутешительными - микрочастицы оседают на всех поверхностях, до которых могут "дотянуться" - даже на зубных щетках.

Однако еще более тревожная новость заключается в том, что даже закрытая крышка не гарантирует 100% безопасности, потому что унитазы не герметичны. Зазор между пластиковой деталью и сиденьем позволяет бактериям перемещаться с воздушными потоками по туалету или ванной комнате, поэтому идеальной чистоты и защиты вы все равно не получите.

Тем не менее специалисты все равно уверены, что опускать пластиковую деталь нужно, и дело не в том, что унитаз лучше смывает воду, если крышка закрыта. Просто в таком положении крупные капли с наибольшим количеством бактерий встречают препятствие и ударяются о крышку, а не вылетают наружу.

Издание Times Entertainment пишет, что от мелких частиц уберечься невозможно, поэтому регулярная уборка все равно нужна, однако привычка закрывать крышку может заметно уменьшить количество времени, потраченное на мытье туалета. В процессе вам придется тщательно вытирать сам унитаз, а также дверные ручки, все поверхности, даже стены, но если вы приучите себя не оставлять "белый трон" открытым, особенно при смывании отходов, то и грязи в комнате будет не так много, как если бы вы нарушали правило.

Особенно это касается домов и квартир с совмещенным санузлом - из-за постоянного использования горячей воды в комнате держится пар, и бактерии живут дольше. Именно поэтому важно не только уделять особое внимание уборке, но и починить вентиляцию, и хранить предметы личной гигиены в герметично закрытых контейнерах. Яркий тому пример - зубные щетки, которые можно спрятать в специальные пластиковые колпачки.

