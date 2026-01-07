Черная дыра искажает пространство-время: Эйнштейн предсказал это 100 лет назад

Ученые впервые наблюдали, как вращающаяся черная дыра искажает пространство-время вокруг себя, вызывая медленное колебание траекторий звезд и газа.

Астрономы впервые наблюдали колебания самого пространства-времени вблизи вращающейся черной дыры. Это открытие подтверждает важное предсказание теории относительности Эйнштейна.

Вселенная преподнесла редкий прорыв ученым, которые искали один из самых сложных для наблюдения эффектов в космосе, пишет Scitechdaily. В частности, астрономы сообщили о первом прямом обнаружении вихревого искажения в пространстве-времени, вызванного быстро вращающейся черной дырой.

Это явление называется прецессией Лензе-Тирринга, также известной как увлечение инерции. Оно описывает, как вращающаяся черная дыра искажает пространство-время вокруг себя, увлекая за собой близлежащую материю и вызывая медленное колебание траекторий звезд и газа.

Видео дня

Исследователи наблюдали, как звезда была уничтожена после того, как экстремально близко подошла к сверхмассивной черной дыре. Разорванная звезда показала вращающийся диск и струи.

По мере того, как звезда разрывалась на части, ее обломки оседали в быстро вращающийся диск вокруг черной дыры. В то же время мощные струи вещества выбрасывались наружу со скоростью, близкой к скорости света.

Во время анализа ученые обнаружили, что и диск, и струя колебались синхронно. Это скоординированное движение повторялось каждые 20 дней, что является явным признаком эффекта скручивания пространства-времени.

Предсказание Эйнштейна столетней давности

Идея этого эффекта была впервые предложена Эйнштейном в 1913 году, а позже математически описана Лензе и Тиррингом в 1918 году. А новые наблюдения подтверждают ключевое предсказание общей теории относительности и дают исследователям новый способ изучения вращения черных дыр, того, как материя падает в черные дыры и как запускаются струи.

Доктор Козимо Инсерра, доцент Школы физики и астрономии Кардиффского университета и один из соавторов сказал: "Наше исследование показало наиболее убедительные доказательства прецессии Лензе-Тирринга- черная дыра увлекает за собой пространство-время примерно так же, как вращающийся волчок увлекает за собой воду в водовороте. Это настоящий подарок для физиков, поскольку мы подтверждаем предсказания, сделанные более века назад".

Инсерра добавил, что эти наблюдения также позволяют ученым узнать больше о природе событий, когда звезда разрывается на части под действием огромной гравитационной силы черной дыры.

"Таким образом, подобно тому, как заряженный объект создает магнитное поле при вращении, мы видим, как массивный вращающийся объект - в данном случае черная дыра - генерирует гравитомагнитное поле, которое влияет на движение звезд и других космических объектов поблизости", - подытожил Инсерра.

Другие новости науки

Недавно астрономы зафиксировали необычное звездное скопление, назвав его космической елкой. Оно расположено в слабом созвездии Единорога, вблизи плотной срединной плоскости Млечного Пути.

Вас также могут заинтересовать новости: