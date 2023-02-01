Все 19 детей, которых она воспитывала, находятся в больнице.

Воспитательница дома на Фастовщине, где воспитывались 19 детей, истязала малышей.

Как рассказал глава ГУНП в Киевской области Андрей Небытов, у одной из девочек, воспитывавшихся здесь, обнаружили рубленые раны.

"Воспитательница дома в Фастовском районе, где занимались детьми, вместо того чтобы оберегать и заботиться о подопечной, откровенно пытала 9-летнюю девочку. На теле малолетней обнаружили рубленые раны. Хуже всего то, что такие отвратительные методы "воспитания" в этом заведении, по предварительным данным, применялись уже не впервые. Все 19 детей данного заведения изъяты и находятся в больнице для проведения обследования, а также выяснения всех обстоятельств произошедшего", – отметил он.

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По словам Небытова, сейчас 51-летняя воспитательница, уроженка Киева задержана и помещена в изолятор временного содержания. Дальнейшую ее судьбу решит суд.

"Призываю всех, если вам известны случаи насилия над детьми, сообщайте социальные службы, или органы Национальной полиции", – подчеркнул он.

Трагедия в детском саду в Броварах на Киевщине

18 января вблизи детсада в Броварах на Киевщине упал вертолет ГСЧС. На его борту находились девять человек. Среди них – министр Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович, трое членов экипажа ГСЧС. Все они погибли.

Кроме этого, в результате инцидента погибли четверо детей, травмированы одиннадцать детей.

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