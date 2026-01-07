Обучали по советским учебникам: СБУ проверяет подпольную школу при монастыре УПЦ МП

По информации СМИ, в школе детей обучали по советским учебникам и привлекали к исполнению советских песен.

Следователи СБУ начали досудебное расследование по фактам, обнародованным журналистами, о работе подпольной школы на территории монастыря.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

Сообщается, что расследование проводится по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины. Основанием для него стали факты, обнародованные в журналистском расследовании о деятельности на территории одного из монастырей Голосеевского района города Киева подпольного учебного заведения. Согласно этим данным, в подпольной школе детей обучали по советским учебникам и привлекали к исполнению советских песен.

Видео дня

"В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают обстоятельства создания и функционирования указанного учебного заведения, проверяют, посещали ли дети государственные учебные заведения, в которых они должны были учиться официально, а также выясняют источники финансирования деятельности подпольной школы", – добавили в Офисе Генпрокурора.

Ранее журналисты Следствие.Инфо обнародовали расследование, в котором сообщили о деятельности подпольной школы на территории монастыря УПЦ МП в Киеве. По данным СМИ, в школе обучается около 60 детей. Они учат русский язык, учатся по советским учебникам и поют русские песни. Учреждение работает без официальной лицензии.

Деятельность УПЦ МП в Украине

Напомним, в июле 2025 года было прекращено украинское гражданство Ореста Березовского, более известного как митрополит УПЦ МП Онуфрий. В СБУ отметили, что Онуфрий добровольно получил гражданство России в 2002 году, о чем не сообщил украинским органам. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения Онуфрий "фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности патриарха Кирилла (Гундяева)".

Вас также могут заинтересовать новости: