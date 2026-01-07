Ученые могут отправить классические солнечные панели в прошлое: что они изобрели

Разработчики уверяют, что их новейший материал значительно практичнее в применении.

Группа экспертов из Корнельского университета разработала принципиально новую технологию для получения солнечной энергии.

Ученые позаимствовали идеи из того, как природа формирует листья, чтобы улавливать свет под любым углом. Полученные результаты они применили в новой технологии под названием HelioSkin, которая фактически оставляет в прошлом классические солнечные панели, пишет Eecoportal.

Самый большой плюс HelioSkin заключается в том, что ее можно подогнать под любую форму и пристроить солнечную панель на любой поверхности.

Разработчики рассказали, что это как бы наслоение фотоэлектрических материалов, которое похоже на ткань, которая равномерно принимает форму любого предмета, находящегося под ней.

"HelioSkin достаточно просто приклеить к любой поверхности", - написало издание.

Отмечается, что применение этой технологии в городах будет наиболее выгодно, поскольку, по замыслу ученых, стены зданий можно превратить в электростанции. Они смогут получать энергию, не нарушая эстетику.

Разработчики считают, что это простая идея и ее преимущества могут быть огромными в зависимости от масштаба проекта.

Однако без недостатков не обошлось - HelioSkin вырабатывает меньше электроэнергии на квадратный метр, чем классическая панель. Но это можно компенсировать за счет большой площади размещения.

Ранее сообщалось, что в солнечных панелях обнаружен скрытый недостаток, радикально сокращающий срок службы. Проблема в клеевой пленке из этиленвинилацетата, которая используется для изготовления солнечных панелей. Как оказалось, эта пленка быстро разрушается под воздействием погодных условий. Это приводит к выделению уксусной кислоты внутри солнечного модуля, что вызывает коррозию элементов.

