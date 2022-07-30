За совершенное горе-матери и ее сожителю грозит до 15 лет лишения свободы.

В Киеве женщина вместе с сожителем развращала своих детей и привлекала их к созданию детской порнографии.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает Киевская городская прокуратура.

"Досудебным расследованием установлено, что к созданию противоправного контента и совращении 14-летнего мальчика и его 13-летней сестры причастна их 34-летняя мать и ее 35-летний сожитель. Злоумышленники, угрожая детям избиением, принуждали их к участию в создании фото, -видео файлов в сексуальных образах, с моделированием сексуального поведения с изображением их половых органов. Фото и видео материалы злоумышленники размещали в интернете. Указанные противоправные действия в отношении детей продолжались в течение одного года и только после вмешательства правоохранителей были прекращены", - говорится в сообщении.

В суд направлено обвинительный акт в отношении женщины и мужчины по фактам изготовления, распространения и принуждение малолетних детей к участию в создании детской порнографии, совершении в отношении них развратных действий, а также насильственных действий сексуального характера (ч. 4 ст. 301-1, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156 УК Украины).

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное им грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области женщина снимала порно при участии маленькой дочки та продавала его в мессенджере.

Вас также могут заинтересовать новости: