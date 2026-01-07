Мерц намекнул, что Германия не разместит войска в Украине, - BILD

Канцлер считает возможным дальнейшую внутриполитическую дискуссию по этому поводу.

Канлцер Германии Фридрих Мерц после встречи Коалиции желающих в Париже дал понять, что его страна не намерена размещать немецкие войска в Украине даже после прекращения огня.

Как пишет издание BILD, канцлер считает возможным дальнейшую внутриполитическую дискуссию по этому поводу.

Мерц также уточнил, что характер и объем немецкой поддержки безопасности Украины правительство и Бундестаг определят после того, как произойдет прекращение огня и станут известны его условия.

"Германия продолжит делать вклад - политический, финансовый и также военный", - подчеркнул канцлер страны.

Другие заявления Мерца

Как сообщал УНИАН, накануне Мерц призвал президента Украины Владимира Зеленского обеспечить, чтобы молодые украинские мужчины оставались в стране и проходили службу, связав это с вопросом безопасности.

По его мнению, Украина должна это обеспечить, чтобы молодые мужчины не выезжали в Германию, Польшу или Францию.

По его словам, для достижения мира в Украине потребуются компромиссы.

В то же время, Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen и ресурсы для разминирования Черного моря после подписания мирного соглашения с РФ.

Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после прекращения огня в Украину могут быть направлены "тысячи французских солдат". Он уточнил, что "это не силы, которые будут привлечены к боевым действиям".

