Не только Львов: решение правительства обесточивает больницы по всей стране, - эксперт

Попытка Кабмина "высвободить" электроэнергию на бумаге привела к тому, что под графики попали больницы и электротранспорт.

Больницы и транспорт во Львове были отключены от электроснабжения из-за решения правительства изменить подход к определению критичности предприятий, чтобы высвободить так называемый дополнительный "гигаватт" электроэнергии. При этом пример Львова не единичный в Украине, утверждает в комментарии УНИАН энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

"Пример Львова - просто один из многих примеров. Скорее всего, таких случаев гораздо больше, но далеко не все они попадают в медиа. Далеко не обо всех случаях становится известно", - рассказал эксперт.

Он отметил, что во время совещаний по поиску так называемого дополнительного гигаватта электроэнергии руководители областных администраций оперировали скорее условными, чем реальными цифрами. По его словам, реальный мониторинг потребления никто не проводил, а теперь правительство пытается получить фактическое подтверждение ранее озвученных показателей.

"Поскольку стало понятно, что этого дополнительного гигаватта нет, начались уже дисциплинарные меры. И Кабмин начинает требовать, чтобы демонстрировали высвобождение этих мощностей", - сказал специалист.

Именно это, отмечает Рябцев, и приводит к отключениям объектов критической инфраструктуры.

"Мы получим еще не один такой случай, когда от питания будут выключать объекты критической инфраструктуры", - сказал специалист.

Он убежден, что вместо этого правительство должно было выполнить задачу, которая ставилась перед Министерством энергетики ранее - обновить методику определения защищенных потребителей - то есть тех, кому не выключают свет.

"Подход, который использовал Кабинет министров и заставил военные администрации его использовать, изначально был сомнительным и сложным с точки зрения технологической реализации", - сказал Рябцев.

Кроме того, он считает, что правительство вряд ли признает собственные ошибки.

"Кабмин принял неправильное решение, и теперь, поскольку уже попринимали кучу документов, они будут и дальше давить на горгосадминистрации для того, чтобы высвободить этот гигаватт мощности и перекладывать ответственность на областные госадминистрации", - добавил эксперт.

Ситуация в энергосистеме Украины - главные новости

7 января городской голова города Львов Андрей Садовый заявил, что ночью от электроэнергии была отключена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт города.

Позже премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство запретило отключение учреждений здравоохранения при применении графиков ограничения электроснабжения. Ранее правительство приняло ряд решений, которые предусматривали уменьшение перечня потребителей, которым нельзя отключать свет даже в условиях дефицита электроэнергии.

При этом энергетический эксперт Геннадий Рябцев еще тогда объяснил, что украинцам не стоит ожидать ослабления графиков отключений света из-за обещанного премьером Юлией Свириденко дополнительного гигаватта электроэнергии для населения.

