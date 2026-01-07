Операция США в Венесуэле вызывает у Киева как надежду, так и тревогу, - Politico

Украина рада тому, что РФ потеряла союзника, однако есть обеспокоенность из-за нарушения международных правил.

Операция Соединенных Штатов по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро вызывает у Украины одновременно и положительные, и отрицательные эмоции, пишет Politico.

Так, издание отмечает, что это заставляет Украину опасаться за собственные аргументы, что вторжение России является явным нарушением международного права.

"Для нас, с моральной точки зрения, всегда будет важно говорить о международном праве и суверенитете, о необходимости соблюдения правил", - говорит Анна Шелест, директор программ безопасности в неправительственной организации "Совет по вопросам внешней политики "Украинская призма".

В то же время, отмечает издание, Украина испытывает большое удовольствие, когда видит, как Мадуро, близкого союзника Путина, отправляют на суд в США. Поскольку это является доказательством бесполезности предыдущих продаж российского оружия и гарантий безопасности со стороны Кремля.

"Диктатура Мадуро помогала Путину. Теперь Путин потерял союзника - это плюс для нас. Эта ситуация может привести к ослаблению России на международной арене, падению цен на нефть и, соответственно, уменьшению доходов российской военной машины", - говорит Александр Мережко, председатель комитета по вопросам иностранных дел Верховной Рады Украины.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский избегает разговоров о Венесуэле. Украина не признала Мадуро законным президентом Венесуэлы, а украинский лидер чрезвычайно осторожно относится к критике Трампа.

"Если мы начнем выборочно соблюдать международное право, то оно также будет выборочно применяться к нам", - добавил Мережко.

Журналисты отмечают, что операция США в Венесуэле затмила встречу в Париже союзников Украины, где ключевым вопросом была попытка Украины получить надежные гарантии безопасности от США и других союзников. В то же время действия США в Венесуэле вызывают вопрос, может ли Киев полагаться на слово Вашингтона. Именно поэтому Зеленский хочет, чтобы американские гарантии безопасности были юридически обязывающими для Конгресса США.

"Администрация Трампа демонстрирует, что вмешательство в Венесуэле было связано не с правами человека или демократией в Венесуэле, а с утверждением доминирования США в Западном полушарии. И это также может быть использовано Россией для легитимизации действий против Украины. Даже постфактум. С точки зрения Украины, любое применение силы, которое подрывает верховенство международного права и легитимизирует право сильного, противоречит нашим интересам, даже если объектом таких действий является плохой автократ", - говорит Николай Белесков, научный сотрудник Национального института стратегических исследований и старший аналитик НПО "Вернись живым".

Операция США в Венесуэле: важные новости

Ранее The Washington Post сообщило, что в результате операции США в Венесуэле погибло около 75 человек. В частности речь идет о работниках сил безопасности Венесуэлы и Кубы, а также гражданских, которые оказались в эпицентре боев.

Между тем Reuters отмечает, что на фоне операции в Венесуэле мировые цены на нефть начали падать. Аналитики Morgan Stanley отмечают, что в первой половине 2026 года на рынке может появиться до 3 миллионов "лишних" баррелей.

