Диетологи назвали полезный перекус, в котором 'шокирующее' количество калорий

Перекусы могут играть роль в контроле веса, показывают научные исследования. Он могут помочь предотвратить переедание во время еды и поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Но важно, чем именно вы перекусываете. Как рассказала изданию Parade дипломированный диетолог Ро Хантрисс, есть один популярный продукт, который всегда попадает в списки полезных снеков, однако содержит больше калорий, чем многие думают, и его легко переесть.

"Орехи – отличный источник полезных для сердца жиров, белка, клетчатки, витаминов и минералов. Они могут поддерживать здоровье сердца, помогать регулировать уровень сахара в крови и способствовать насыщению, что помогает людям чувствовать себя сытыми между приемами пищи. Добавление орехов в сбалансированный рацион – это простой способ увеличить потребление питательных веществ, поддерживая при этом общее здоровье", - рассказывает она.

Однако в то же время орехи "шокирующе" калорийны, отмечает она.

Так, в половине чашки (объемом 250 мл) кешью содержится 565 калорий, в половине чашки макадамии – 712 калорий, а в половине чашки пекана – 700 калорий. В половине чашки грецких орехов – 730 калорий, а в половине чашки миндаля – 626 калорий. Это означает, что если вы пытаетесь похудеть, поддерживать дефицит калорий может быть сложно, если орехи – ваш основной перекус.

Это не означает, что орехи вредны. Вам просто следует следить за количеством съедаемого, если вы пытаетесь похудеть.

Как избежать переедания орехов

Хантрисс говорит, что небольшой горсти – около 28 грамм или примерно четверти стакана – обычно достаточно, чтобы получить пользу для здоровья. Чтобы избежать переедания орехов, она рекомендует отмерять порции, а не есть орехи прямо из пакета.

Хантрисс также рекомендует быть особенно внимательной к ореховым пастам. Она предлагает ограничиться одной-двумя столовыми ложками, что обеспечивает питательные вещества без излишнего увеличения калорий.

"Сочетание ореховой пасты с фруктами, овощами или цельнозерновым тостом может сделать её сытным, сбалансированным перекусом или частью полноценного приема пищи", – добавляет она.

Наконец, Хантрисс советует выбирать орехи или ореховые пасты с низким содержанием натрия и сахара. Эти ингредиенты снижают питательную ценность орехов и могут способствовать их чрезмерному употреблению.

Орехи могут помочь в похудении

С учетом этих рекомендаций, перекусы орехами могут способствовать контролю веса и даже помочь в похудении. Согласно научной статье, опубликованной в "Американском журнале клинического питания", несколько независимых проспективных исследований показали, что увеличение потребления орехов связано с меньшим увеличением веса в течение длительного периода времени.

Другое исследование показало, что употребление орехов (в частности, миндаля) связано с ощущением большей энергии и меньшим чувством голода в течение дня. При этом это не приводит к увеличению веса со временем.

