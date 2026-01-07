Рыбчинский 'набросился' на предательницу Повалий, не подбирая слов: что она натворила

Продюсер публично "разнес" певицу за ее очередную выходку.

Украинский поэт, композитор и продюсер Евгений Рыбчинский жестко раскритиковал певицу-предательницу Таисию Повалий.

"И снова новости из-за поребрика. На новогоднем "голубом аганьке" малоросская Таисия Повалий снова развлекала военное и политическое шобло страны-агрессора", - отметил продюсер в своем Instagram, не сдерживая эмоций.

По его словам, предательница пела "бессмертную украинскую песню" - "Рідна мати моя, ти ночей не доспала".

"Хорошо, что до этого позора не дожили гениальные авторы - Андрей Малышко и Платон Майборода, потому что только абсолютно циничное и ничтожное человечишко перед палачами могло спеть "Рідна мати моя, ти ночей не доспала", зная, что миллионы украинских матерей ежедневно и каждую ночь молятся под раш****кими "Шахедами" и "Калибрами" за своих любимых сыновей и дочерей, - разнес Повалий Рыбчинский. - Пусть будут прокляты эти нелюди и предатели, совершающие и воспевающие этот ужасный геноцид украинского народа! Пожизненный позор предателям и ад - агрессорам-террористам!".

Напомним, недавно продюсер Анжела Норбоева высказалась о певице-предательнице Таисии Повалий:

"Она всегда была аморфной, не имела собственного слова или позиции. Она делала то, что говорил муж, Игорь Лихута".

