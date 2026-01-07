Lockheed Martin собирается утроить объем производства ракет-перехватчиков для Patriot

За последние два года корпорация увеличила производство ракет PAC-3 MSE более чем на 60%.

Американская корпорация Lockheed Martin планирует резко увеличить производство ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot. Как пишет Business Insider со ссылкой на представителей компании, Lockheed Martin хочет более чем утроить годовой объем производства до 2000 ракет.

Отмечается, что Lockheed Martin уже достигла соглашения с Министерством обороны США об ускорении производства и поставок ракет-перехватчиков PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) в течение семи лет. Соглашение подразумевает увеличение годовой производственной мощности PAC-3 с примерно 600 до 2000 единиц. Затем они будут поставлены вооруженным силам США, союзников и партнеров.

В издании добавили, что глобальный спрос на системы противовоздушной обороны и перехватчики в последние годы резко вырос в связи с массированными ракетными ударами России по Украине и конфликтах на Ближнем Востоке.

Представители Lockheed Martin сообщили журналистам, что за последние два года корпорация увеличила производство ракет PAC-3 MSE более чем на 60% и в 2025 году поставила 620 ракет-перехватчиков, что на 20% больше, чем в 2024 году. Всего подрядчик поставляет эти ракеты в 17 стран.

Системы Patriot смогут поражать цели "через плечо" во время пролета - что известно

Ранее армия США объявила о планах предоставить зенитно-ракетному комплексу Patriot новую возможность - так называемый перехват "через плечо". Будущие системы Patriot будут иметь дополнительную гибкость для борьбы с угрозами, которые уже пролетели над позицией батареи.

Пусковые установки имеют определенную степень возможности поворачиваться влево и вправо, а также стрелять перехватчиками под углом вверх в любом направлении. Системы разворачиваются в статических положениях, направленных в преимущественно фиксированном направлении. Подполковник армии Стивен Моебс отмечал, что в 2025 году начнется новая программа разработки перехватчиков, которые будут иметь большую дальность и высоту полета.

