Танкеры из 'черного списка' США у берегов Венесуэлы сменили флаг на российский, - NYT

По данным российского морского реестра судоходства, новыми портами приписки танкеров стали Сочи или Таганрог.

Пять работавших в Венесуэле танкеров, которые находятся под санкциями США за перевозку "запрещенной" нефти, сменили флаги на российские.

Издание The New York Times отмечает, что в период, когда танкер Bella 1, работавший в Венесуэле, сменил название и перешел под российский флаг, другой танкер, который работал в этой стране, - Hyperion также сменил флаг на российский.

Это произошло после того как президент США Дональд Трамп объявил о нефтяной блокаде Венесуэлы, закрыв море для подсанкционных танкеров. Более того, по данным издания, Москва попросила Вашингтон прекратить преследовать этот танкер.

Журналисты считают, что это может быть не полный перечень подсанкционных кораблей, которые решили "перекраситься", вероятно, надеясь на аналогичную защиту.

"По данным официального российского реестра судов, по меньшей мере три нефтяных танкера, которые работали в водах Венесуэлы в течение последних недель, также перешли под российский флаг, продолжая тенденцию смены флага среди судов, находящихся под санкциями США", - констатирует издание.

При этом отмечается, что в начале текущей недели один из этих трех танкеров исчез из венесуэльских вод, несмотря на блокаду США судов, находящихся под санкциями.

Между тем, издание пишет, что указанные пять судов, которые попали под санкции США за перевозку подсанкционной нефти, изменили свои флаги и назвали порты приписки в российских городах Сочи или Таганрог.

Нефтяная блокада Венесуэлы - последние новости

Президент США Дональд Трамп объявил о нефтяной блокаде Венесуэлы. Глава Белого дома сообщил, что вводит морскую блокаду Венесуэлы в отношении нефтяных танкеров, против которых США ввели санкции.

Трамп заявил, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро использует нефть из "украденных" нефтяных месторождений для собственной наживы, а также для финансирования терроризма, наркоторговли, торговли людьми, убийств и похищений.

Американские военные преследовали и блокировали танкеры с венесуэльской нефтью. Экипаж одного из судов убегал от американских сил в Атлантический океан и нарисовал российский флаг на борту судна. Члены экипажа, по данным американских чиновников, заявили о российском статусе.

