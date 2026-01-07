Будет как с 'Вконтакте': экс-обмудсмен высказался о частичном запрете Telegram

Он ссылается на практику многих стран, где действуют подобные ограничения.

Украине стоит запретить российские Telegram-каналы, как в свое время были запрещены российские соцсети "Одноклассники" и "В контакте". Такое мнение в интервью "Апостроф TV" высказал бывший языковой омбудсмен Тарас Креминь.

Он отметил, что сегодня в Украине уже никто не вспоминает о российских социальных сетях "Одноклассники" и "Вконтакте", которые в свое время были очень популярными, пока в 2017 году их не запретили.

"Сделайте так же с Telegram-каналами, чтобы о них никто и не вспоминал. Если они запрещены или ограничены во многих членах европейского сообщества, если есть возрастные требования к их применению и в Австралии и Норвегии, и в странах Балтии. Мы имеем российско-украинскую войну. Против нас работает вся машина российской враждебной диктатуры. И мы должны иметь политическую волю", - подчеркнул Кремень.

Статус русского языка в Украине

Как сообщалось ранее, действующий языковой омбудсмен Ольга Ивановская, которая пришла на должность после Кременя, призвала власти устранить символическое неравенство в законодательстве, в частности, отменить особый статус русского языка, "который в условиях вооруженной агрессии РФ является не только средством коммуникации, но и инструментом дестабилизации".

Ивановская также настаивает на необходимости сформировать единое украиноязычное пространство. По ее словам, это приоритет безопасности, интеграции и гуманитарной сферы.

Также напомним, что в Конституции Украины в ст. 10 по сей день русский язык выделен особо среди других негосударственных языков: "В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины", сказано там.

