Звезда 'Поймать Кайдаша' ответила, свободно ли ее сердце сейчас

Актрисе часто приписывают романы.

Украинская актриса Антонина Хижняк, которая известна по сериалу "Поймать Кайдаша" и фильму "Когда ты выйдешь замуж?", заговорила на тему личной жизни.

Не секрет, что звезда разведена и воспитывает 8-летнего сына Максима. На днях поклонники поинтересовались у Хижняк, свободно ли ее сердце. На этот вопрос актриса откровенно ответила в своем Instagram.

"Знаете, после всех этих интервью и шоу, где говоришь хоть о чем-то личном, тебя обязательно прокатят на шакальем экспрессе: "то" ты не так, и любишь не тех, и живешь не так как "надо", - написала Антонина.

Поэтому актриса решила пока держать в тайне все, что у нее происходит на личном фронте и объяснила свою позицию так:

"Пока не готова делиться такого вида информацией, потому что часто бывает пустишь людей близко к сердцу, а они с ноги влезают в твою уязвимость еще и нагадят".

Напомним, ранее Антонина Хижняк поделилась, как ее сын реагирует на долгую разлуку. Актриса иногда ездит в длительные командировки на съемки и очень скучает по Максиму.

