'Партнеры могут нос открутить': Зеленский о позиции РФ в мирных переговорах

Соединенные Штаты продолжают вести переговоры с россиянами по завершению войны в Украине. Об этом журналистам рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Проговариваются разные варианты. Отвечу очень просто. Что пока что Россия крутит носом. Но партнеры у нас достаточно сильные, некоторые из них особенно. И могут нос открутить, если захотят", - сказал Зеленский.

Ранее журналисты The Washington Post отмечали, что за обвинениями РФ в якобы попытке Украины атаковать резиденцию Путина, стоит гораздо больше, чем просто препятствия для завершения войны. Поскольку Москва имеет целью любым образом подчинить себе Украину.

Между тем КМИС провел опрос среди украинцев, который показал, что только 16% ожидают завершения хотя бы в первой половине 2026 года. В то же время 62% респондентов готовы терпеть войну столько, сколько нужно, отмечается в результатах опроса.

Издание The New York Times писало, что оценки президента Украины Владимира Зеленского относительно перспектив мирных переговоров с Россией стали значительно осторожнее на фоне продолжающихся консультаций между Украиной, США и Европой. Киев все больше готовится к сценарию, при котором Москва откажется от любых договоренностей.

