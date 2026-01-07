Россия и непогода частично оставили без света три области Украины, - Минэнерго

По словам государственного секретаря Минэнерго Сергея Суярко, в отдельных регионах ситуация со светом улучшается.

Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области. В результате удара часть области осталась без света.

Государственный секретарь Министерства энергетики Сергей Суярко сообщил на брифинге, что аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются. Он добавил, что еще две области частично остались без света из-за ухудшения погодных условий.

"В результате неблагоприятных погодных условий на утро есть обесточенные потребители в Киевской и Закарпатской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения", - отметил он.

Представитель Минэнерго проинформировал, что из-за последствий предыдущих атак врага на энергетику Одесской области в регионе продолжают применяться сетевые ограничения. Для жителей области это означает отсутствие прогнозируемых графиков почасовых отключений.

В то же время, по информации Суярко, в части наиболее энергодефицитных регионов ситуация постепенно улучшается.

"Это стало возможным благодаря работе ремонтных бригад и пересмотру фактических перечней объектов критической инфраструктуры", - подытожил представитель Минэнерго, не уточнив о каких регионах идет речь.

В "Укрэнерго" уточнили, что из-за непогоды на Закарпатье, по состоянию на утро 7 января был полностью или частично обесточен 21 населенный пункт.

Атака РФ на энергосистему Украины - последние новости

27 декабря Россия в очередной раз массированно ударила дронами и ракетами по Киеву и области. Основной целью врага была энергетическая инфраструктура.

Из-за последствий атаки РФ в Киеве временно вводили экстренные отключения электроэнергии. При этом Правобережье столицы уже на следующий день вернулось к плановым отключениям света, на Левобережье экстренные отключения отменили 6 января.

В то же время, энергетический эксперт Геннадий Рябцев заявил, что ожидаемое снижение температуры воздуха на этой неделе может привести к увеличению продолжительности отключений света до одного часа.

