Битва за $500 миллиардов: на Западе рассказали, кто будет восстанавливать Украину после войны

Восстановление энергетической системы Украины уже началось, несмотря на удары россиян.

Компании, строящие инфраструктуру возобновляемой энергетики, могут стать одними из первых бенефициаров в случае прекращения огня в Украине, сообщает Reuters.

По мнению специалистов, после окончания войны Украина будет стремиться сделать свою энергосистему более устойчивой, чтобы эффективнее противостоять возможной новой агрессии. Именно поэтому Киев будет уделять больше внимания децентрализованным возобновляемым технологиям.

Многие европейские цементные компании, такие как Heidelberg Materials или Holcim, а также производители оборудования для ветровой и солнечной энергетики, в частности Siemens Energy, получили импульс в 2025 году благодаря планам Германии по инфраструктурным расходам. Это означает, что их возможности уже выросли, так что они смогут присоединиться к восстановлению Украины.

Другие европейские компании также имеют хорошие шансы воспользоваться возможностями, связанными с восстановлением нашей страны. Например, австрийская компания Wienerberger (производит широкий ассортимент товаров - от кирпича до водопроводных труб) имеет заводы вблизи Украины, в Польше и Венгрии. Это улучшает логистические возможности.

По мнению специалистов, компания может стать крупным поставщиком не только для водной инфраструктуры, но и для восстановления жилого фонда на востоке Украины.

Крупнейшая строительная компания Австрии Strabag также находится в выгодном положении. Ее ключевая специализация - строительство дорог, мостов и железнодорожных путей. До 2018 года она уже работала в Украине. Компания была вынуждена уйти с рынка из-за того, что ее классифицировали как российскую - учитывая 25-процентную долю в руках олигарха Олега Дерипаски. С 2018 года компания приняла меры для уменьшения его доли и готова вернуться в Украину.

Конечно, никаких гарантий достижения соглашения о прекращении огня нет, и пока непонятно, какой именно будет послевоенная бизнес-среда в Украине. Однако по мере того, как инвесторы в 2026 году будут все больше сосредотачиваться на завершении войны, темы восстановления, вероятно, выйдут на первый план.

Сколько нужно для восстановления Украины

Гражданская инфраструктура и экономика Украины подверглись серьезным разрушениям в течение последних четырех лет войны. По оценке специалистов на конец 2024 года прямые физические убытки составили 176 миллиардов долларов, а экономические потери из-за уменьшения производства и роста расходов могут достичь до 589 миллиардов долларов.

Ожидается, что восстановление Украины будет стоить около 524 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия, и, вероятно, будет финансироваться преимущественно Европейским Союзом и частным сектором.

По мнению бывшего премьер-министра Дениса Шмыгаля, восстановление и модернизация Украины будет стоить 1 триллион долларов на период в 14 лет.

Брюссель уже дал понять, что в обмен на свою поддержку ожидает, что основную долю контрактов на восстановление получат европейские компании. Вашингтон, вероятно, будет выдвигать похожие условия, направляя любые инвестиции в восстановление Украины в пользу американских подрядчиков.

