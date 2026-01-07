Силы обороны нанесли удар по нефтебазе в Белгородской области РФ, - Генштаб

Зафиксирован масштабный пожар на объекте.

В ночь на 7 января подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Оскольнефтеснаб" в районе населенного пункта Котел Белгородской области РФ.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, нефтебаза задействована в обеспечении топливом армии оккупантов. В результате попаданий в резервуары зафиксирован масштабный пожар на объекте.

Также отмечается, что с целью нарушения логистики противника, на временно оккупированной территории Донецкой области поражен склад материально-технических средств подразделения 20-й мотострелковой дивизии захватчиков. Степень нанесенного ущерба в обоих случаях уточняется.

"Кроме того, по результатам предварительных поражений установлено, что на нефтебазе стратегического резерва "Темп" в Ярославской области РФ повреждены два вертикальных резервуара РВС-5000", - подчеркнули в Генштабе.

Удары по военным целям в РФ

Как сообщал УНИАН, накануне дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно отработали по двум вражеским объектам в тылу РФ. В частности, в Нейском районе Костромской области вспыхнул масштабный "хлопок" на арсенале №100 Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ).

Это был важный для врага арсенал, поскольку из него поставлялись боеприпасы для складов более низкого уровня западного и центрального направлений.

Также дроны "Альфы" СБУ поразили нефтебазу "Геркон Плюс" в населенном пункте Стрелецкие Хутора Липецкой области. В результате атаки там начался интенсивный пожар. Эта нефтебаза обеспечивала нефтепродуктами три области: Тамбовскую, Воронежскую и Липецкую.

