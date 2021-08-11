Правоохранители ищут грабителей и их автомобиль.

Платежный терминал украли из известного супермаркета в Днепре. Злоумышленники погрузили его в продуктовую тележку и вывезли.

Об этом сообщает местное издание Днепр Оперативный.

В полицию обратился охранник магазина. По его словам, четыре человека в черных кепках и футболках, а также медицинских масках зашли в супермаркет. Они уверенно подошли к терминалу, погрузили в продуктовую тележку, после чего вывезли на улицу и перегрузили в белый микроавтобус Volkswagen. Авто скрылось во дворах жилого массива Покровский.

Охранник сообщил, что не смог догнать грабителей.

Читайте такжеЗеленский с сыном пришли в киевский супермаркет (фото)Правоохранители, которые прибыли на место происшествия, обследовали территорию, но не смогли найти наглых злоумышленников.

Как ранее сообщал УНИАН, в одном из супермаркетов на столичной Оболони произошла массовая драка покупателей, которую пришлось разнимать окружающим и охранникам.

Инцидент произошел в супермаркете на улице Александра Архипенко 29 июля, однако видео случившегося опубликовали только на следующий день.

Автор: Анастасия Горбачева