Это не первый конфликт с её участием.

В Киеве посетительница супермаркета устроила скандал после просьбы надеть маску.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Киев Оперативный.

Конфликт произошел в супермаркете Сильпо. По данным канала, женщина не впервые спорит с работниками этого магазина.

"Антиковидная диссидентка в бою Эту женщину в Сильпо (на Стальского) уже хорошо знает весь персонал. Каждое её посещение заканчивается скандалом. Сегодня ей уже бесплатно дали маску, но она на отрез отказалась её надевать, так как она "и так красивая", - говорится в сообщении.

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Она оскорбляла не только работников супермаркета, но и других покупателей. С двумя из них произошла словесная перепалка, которая чуть не переросла в драку.

Кассиры отказывались продавать ей товары, на место вызвали полицейских.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

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Автор: Людмила Жерновская