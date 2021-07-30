Причина конфликта осталась неясной.

В одном из супермаркетов на столичной Оболони произошла массовая драка покупателей, которую пришлось разнимать окружающим и охранникам.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Инцидент произошел в супермаркете на улице Александра Архипенко 29 июля, однако видео случившегося опубликовали только на следующий день.

Читайте такжеВ Харькове на кассе супермаркета произошла массовая драка (видео)На снятых кадрах группа мужчин бьется, пока их не разнимают сотрудники охраны. Однако один из участников конфликта остался сидеть на полу.

Причина конфликта осталась неизвестной, однако, очевидно, вначале конфликта одному из участников разбили нос, после чего ему и его другу помешали покинуть торговый зал.

В киевской полиции пока что по этому поводу заявлений не делали.

Как уже сообщал УНИАН, ранее в этом году произошла массовая драка возле супермаркета в киевском микрорайоне Березняки.

Также мы писали, что в другом районе столицы охранник несколько раз ударил в голову посетительницу супермаркета, которая отказывалась надеть маску.

Автор: Станислав Кожемякин