Мэр заявил о срабатывании гранаты.

В кафе в центре Киева прогремел взрыв в результате подрыва гранаты, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"На улице Рейтарской, в одном из кафе, по предварительной информации, взорвали гранату. Экстренные службы направляются на место", - написал он в Telegram.

Детали пообещал обнародовать позже.

Обновлено. По уточненной информации, в кафе в результате срабатывания учебной гранаты произошло задымление в помещении, сообщил Кличко позже.

"Пострадавших и разрушений нет". - добавил мэр.

По данным СМИ, инцидент произошел в заведении "Зигзаг". Находившиеся в 10 метрах очевидцы взрыва не слышали.

Трагические последствия подрыва гранат - что сообщалось

Напомним, 31 июля в Центральном районе города Херсон из-за взрыва один человек погиб и пятеро получили ранения различной степени тяжести.

Как выяснилось, на площадке возле одного из магазинов отдыхали пятеро граждан. Туда зашел неизвестный мужчина. Во время общения отдыхающих с незнакомцем между ними возникло недоразумение. Подозреваемый ушел и через несколько минут вернулся и бросил гранату. Оперативники уголовного розыска быстро установили личность злоумышленника. Его задержали по месту жительства. Им оказался 48-летний местный житель.

В июне в Буче Киевской области мужчина подорвал себя гранатой. Правоохранители установили, что к водителю автомобиля "КИА" в машину сел неизвестный мужчина и, угрожая гранатой, требовал отвезти его на границу с соседним государством. Затем неизвестный взорвал гранату и погиб на месте. Водитель успел выскочить из машины и ранений не получил.

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