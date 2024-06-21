В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа.

В Буче Киевской области в полицию обратились местные и сообщили о взрыве в автомобиле. Об этом стало известно от пресс-службы Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Правоохранители установили, что к 59-летнему водителю автомобиля КИА в машину сел неизвестный мужчина и, угрожая гранатой, требовал отвезти его на границу с соседним государством. В местных Telegram-каналах добавляют, что речь шла о Беларуси.

Затем неизвестный взорвал гранату и погиб на месте. Водитель успел выскочить из машины и ранений не получил.

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"Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники группы реагирования патрульной полиции, криминалистическая лаборатория, руководство подразделения полиции", - добавили в пресс-службе полиции.

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Накануне в Киеве неизвестные изуродовали могилы павших украинских защитников - Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи", Андрея Пильщикова с позывным "Джус" и Павла Петриченко.

Впоследствии полиция сообщила о задержании 60-летней женщины, которую разыскивали за надругательство над могилами защитников Украины. По словам главы МВД Игоря Клименко, подозреваемая в разорении могил военнослужащих на Аскольдовой могиле в Киеве направлена на судебно-психиатрическую экспертизу.

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