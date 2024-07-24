Офицер Андрей Торгашов служит в в/ч "психологических операций".

Утром 24 июля в российской столице, на улице Синявинской, был взорван автомобиль, как сообщалось, замначальника 89-го радиоцентра воинской части спутниковой связи ВС РФ Андрея Торгашева, но, по уточненным данным, тяжелые ранения получил не он, а его тезка - офицер штаб-квартиры ГРУ.

Как сообщает "Агентство. Новости", Toyota Land Cruiser, взорванная в Москве, принадлежит офицеру Андрею Торгашову, который работает в штаб-квартире Главного управления Генштаба Минобороны (ГРУ). Отмечается, что ранее произошла путаницы из-за того, что у мужчины есть тезка - офицер центра управления стратегическими ракетными войсками.

В частности, несколько изданий писали, что взрыв произошел на улице, где проживал "заместитель начальника ПДРЦ в/ч 33790". Также озвучивали только имя и фамилию пострадавших – Андрея Торгашова и его жены Майи.

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"В воинской части 33790, действительно, служит высокопоставленный офицер. Часть 33790 – это центр управления ракетными войсками стратегического назначения. Однако покушение было не на него. Вместе с Майей Торгашовой на Синявинской улице живет другой Андрей Торгашов. И он - собственник серебристой Toyota Land Cruiser Prado, 2009 года выпуска. Машину такого цвета подорвали в среду", - пишет издание.

По его информации, в 2016 году этот Андрей Торгашов получал доход в воинской части 45807 как старший офицер направления: часть 45807, согласно данным "Спарк", расположена в доме 76б по Хорошевскому шоссе. По этому адресу расположен комплекс зданий ГРУ.

Как отмечает "Агентство", воинская часть 45807 упоминалась и в связи с другим взрывом в Москве. В частности, в середине апреля на Коровинском шоссе взорвалось другое авто - внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Тогда во время взрыва ранение получил Василий Прозоров - экс-сотрудник СБУ, который перешел на сторону оккупантов.

"Как выяснило "Агентство", ту машину страховал сотрудник ГРУ, получавший доход в части 45807", - говорится в публикации.

Сегодня журналисты позвонили Торгашову и его супруге Майе Торгашовой, которая попросила ее не беспокоить и положила трубку, а у самого офицера входные звонки переадресовываются на автоответчик.

"У Торгашова из центра управления стратегическими ракетными войсками нет Toyota Land Cruiser, проживает он в ЗАТО Восход, а его жену, вероятно, зовут не Майя", - написало "Агентство. Новости".

Предполагается, что именно до супруги этого военного и него самого смогли дозвониться представители других росСМИ - оба опровергли, что они пострадали во время взрыва.

"Астра" уточняет, что в среду в Москве получил ранения офицер в/ч "психологических операций" ГРУ Торгашов.

"В результате подрыва авто во дворе своего дома на улице Синявинской в Москве ранен Андрей Вячеславович Торгашов 1974 года рождения. Он служит в в/ч 45807 в Москве. Эта часть относится к подразделениям Психологических операций Вооруженных сил Российской Федерации и входит в состав бывшего ГРУ, ныне - Главное управление Генштаба Вооружённых сил РФ - это центральный орган военной разведки ВС РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что его тезка из радиоцентра спутниковой связи также родился в 1974 году, однако имеет отчество Валерьевич. Он живет в Истринском районе Московской области.

При этом "Астра" добавляет, что супругу реального пострадавшего действительно зовут Майя Торгашова, она получила легкие ранения лица. По данным издания, офицер ГРУ Андрей Торгашов после взрыва потерял стопы, но несмотря на это успел остановить кровотечение, сделав жгуты из своей рубашки еще до приезда скорой помощи. Сейчас он в больнице.

Взрыв автоомбиля в Москве

Утром 24 июля стало известно, что на севере Москвы подорвали авто Toyota Prado, которое, как предполагалось, принадлежит заместителю начальника 89-го радиоцентра воинской части спутниковой связи ВС РФ Андрею Торгашеву. По словам очевидцев, ему оторвало ноги. Сообщалось, что сработало взрывное устройство в тот момент, когда военный садился в автомобиль. Также отмечалось, что с ним была супруга, которая тоже получила травмы.

В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела в связи с "инцидентом, произошедшим на улице Синявинской", в результате которого поврежден автомобиль, пострадал его владелец и пассажир.

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