Часть охранников вела себя агрессивно, другие в миролюбивом тоне объясняли представителю СМИ, почему он не может выполнять там свою работу.

Против журналиста черкасского интернет-издания "Прочерк" Максима Степанова была применена сила. Это произошло 17 июля, когда представитель СМИ освещал аграрный спор между представителями "Kernel Group" и местным ООО "Красногорское" в Золотоношском районе Черкасской области.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Инцидент произошел вблизи села Антиповка, туда журналист прибыл на место конфликта и начал все снимать. В это время неизвестный мужчина среди работников охранной фирмы, представлявшей "Kernel Group", выбил ему мобильный из рук, а другой мужчина, подняв аппарат, удалил из него все отснятое на поле (позже уничтоженные файлы специалистам удалось восстановить).

Читайте такжеМинистра АПК Лещенко призывают бойкотировать мероприятия агрохолдинга "Кернел""Все это – несмотря на то, что Степанов четко и громко сообщил, что он является журналистом. Мало того, охранники заявили, что запрещают журналисту их снимать и в случае неповиновения отберут у него мобильный телефон", - рассказал Томиленко.

"Часть охранников вела себя агрессивно, другие в миролюбивом тоне объясняли мне, почему я не могу выполнять здесь свою работу. На разъяснения относительно прав журналиста собирать материалы для подготовки материала в СМИ охранники отвечали, они имеют свои права – не быть узнанными на фотографиях и видео", – рассказал Максим Степанов.

Журналист написал в полицию заявление о препятствовании его профессиональной деятельности.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко подчеркнул, что любое применение силы в отношении журналистов, выполняющих свои профессиональные обязанности, недопустимо.

"Сила, угрозы – вне закона. Ожидаем оперативное расследование очередного инцидента и наказания виновных", - добавил Томиленко.

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Автор: Ольга Робейко