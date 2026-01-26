Тимошенко требует у суда разрешения на трансляцию судебного заседания

Юлия Тимошенко настаивает на открытой трансляции судебного заседания и заявляет о необходимости обеспечить публичность и прозрачность рассмотрения дела.

Напомним, что апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда начала заседание по рассмотрению апелляционной жалобы народного депутата Юлии Тимошенко относительно меры пресечения в отношении нее.

Как сообщали Украинские Новости, суд отказался арестовывать личные средства Тимошенко на банковском счете, но арестовал 6 телефонов и автомобиль ее мужа. Высший антикоррупционный суд избрал лидеру фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Юлии Тимошенко в качестве меры пресечения залог в размере 33 млн 280 тыс. гривен. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила ВАКС избрать лидеру фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Юлии Тимошенко 50 млн гривен залога в качестве меры пресечения.

Видео дня

Вас также могут заинтересовать новости: