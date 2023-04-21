Такое решение принято из-за истечения сроков давности после совершения правонарушения.

Суд освободил от уголовной ответственности врача-стоматолога из Ривне, которая обвинялась в избиении детей-пациентов, из-за истечения сроков давности после совершения правонарушения.

Об этом речь идет в решении Ривненского городского суда от 5 апреля, обнародованном на сайте Единого госреестра судебных расследований.

Как говорится в решении, следствие установило четыре случая противоправной деятельности врача в двух стоматологических клиниках в 2020 и 2021 годах. В частности, во время приема она шарпала детей за одежду и тело, а также хватала за шею, щипала за плечи, вызвав кровоизлияния.

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Врач обвинялась в побоях, мордовании и нанесении умышленных легких телесных повреждений малолетним.

Во время рассмотрения дела адвокат и обвиняемая ходатайствовали суд о закрытии производства в связи с истечением сроков давности уголовных проступков, поскольку с момента их совершения прошло более двух лет. Против этого не возражал прокурор и представители потерпевших, которые также не заявляли гражданских исков.

Таким образом, суд закрыл производство и освободил врача от уголовной ответственности.

Стоматологиня, которая бьет детей - что надо знать об инциденте в Ривне

Как сообщал УНИАН, в феврале 2021 года пользователи сети интернет опубликовали несколько видео, на который врач-стоматолог из Ривне била и угрожала детям, леча их зубы.

Впоследствии в полицию поступило несколько заявлений от родителей детей, которые получили телесные повреждения во время визита к указанному стоматологу.

Правоохранители сообщили врачу о подозрении по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) и ст. 126 (побои, истязания) УК Украины.

В марте уголовное производство в отношении стоматолога направили в суд.

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