Мать одной из пострадавших уже обратилась в полицию.

В Ривне произошел скандал после публикации нескольких видео с участием местного стоматолога, которая избивала и угрожала детям, леча их зубы.

Видео с пытками маленьких посетителей появились в YouTube.

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В насилии женщину заподозрили еще раньше, однако слухи не дали делу сдвинуться с места. После настояния со стороны общественности записи видеокамер из стоматологического кабинета распространили в интернете – они подтвердили опасения горожан.

На кадрах первого видео женщина угрожает маленькой пациентке стоматологическим прибором, а затем пробует ее душить. На втором видео стоматологу вместе с помощницей силой удалось усадить мальчика в кресло, но лечение зубов сопровождалось избиением.

Как пояснила автор публикации Виктория Мамотюк, мама девочки с видео была той, кто защищал врача публично, она не знала, что ее ребенок – одна из жертв стоматолога.

"Женщина говорит, что до последнего не могла поверить своим глазам, ведь врач знала об инвалидности трехлетней девочки и болезни сердца. Сегодня она пишет заявление в полицию", - говорится в заметке в Facebook.

Родителей мальчика из второго видео найти пока не удалось. Известно, по меньшей мере, о трех семьях потерпевших, с которыми сейчас работают адвокаты.

Реакции самого врача по состоянию на 15:00 12 февраля пока нет. 7 февраля в Facebook она рассказывала, как "привыкла идти на работу с хорошим настроением и позитивом, ведь дети чувствуют энергию".

Кроме того, женщина поблагодарила критикам, которые, мол, "работают над ее рекламой", и пожелала всем "заниматься любимой работой".

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Автор: УНИАН