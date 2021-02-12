В Ривне произошел скандал после публикации нескольких видео с участием местного стоматолога, которая избивала и угрожала детям, леча их зубы.
Видео с пытками маленьких посетителей появились в YouTube.
Читайте такжеВ Киеве парень выпал с 12-го этажа во время вечеринки
В насилии женщину заподозрили еще раньше, однако слухи не дали делу сдвинуться с места. После настояния со стороны общественности записи видеокамер из стоматологического кабинета распространили в интернете – они подтвердили опасения горожан.
На кадрах первого видео женщина угрожает маленькой пациентке стоматологическим прибором, а затем пробует ее душить. На втором видео стоматологу вместе с помощницей силой удалось усадить мальчика в кресло, но лечение зубов сопровождалось избиением.
Как пояснила автор публикации Виктория Мамотюк, мама девочки с видео была той, кто защищал врача публично, она не знала, что ее ребенок – одна из жертв стоматолога.
"Женщина говорит, что до последнего не могла поверить своим глазам, ведь врач знала об инвалидности трехлетней девочки и болезни сердца. Сегодня она пишет заявление в полицию", - говорится в заметке в Facebook.
Родителей мальчика из второго видео найти пока не удалось. Известно, по меньшей мере, о трех семьях потерпевших, с которыми сейчас работают адвокаты.
Реакции самого врача по состоянию на 15:00 12 февраля пока нет. 7 февраля в Facebook она рассказывала, как "привыкла идти на работу с хорошим настроением и позитивом, ведь дети чувствуют энергию".
Кроме того, женщина поблагодарила критикам, которые, мол, "работают над ее рекламой", и пожелала всем "заниматься любимой работой".
Другие новости
- В Николаеве будут судить экс - депутата, женщина которого выстрелила себе в голову
- Зарезала любимого за рулем: в Кривом Роге мертвый водитель попал в ДТП (фото)
- Во Львове таможенник на Range Rover совершил наезд на полицейского (фото)
- На Донетчине накрыли агентов ФСБ РФ, которые собирали секретные данные о вооружении ВСУ
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram