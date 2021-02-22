Ранее в феврале пользователи сети Интернет обнародовали несколько видео, на которых стоматолог из Ривне во время лечения детей била их и угрожала им.

В Ривне суд избрал меру пресечения 29-летней стоматологу, которую обвиняют в избиении детей.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.

Отмечается, что сегодня городской суд удовлетворил ходатайство дознавателя Ривненского районного управления полиции и избрал подозреваемой меру пресечения в виде личного обязательства.

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"В соответствии с постановлением суда, теперь она обязана являться по каждому требованию в суд или другой определенный орган государственной власти, не отлучаться из населенного пункта, в котором зарегистрирована и проживает, без разрешения следователя, прокурора или суда, воздерживаться от общения с каким-либо лицом, определенным следственным судьей, судом, или общаться с ним с соблюдением условий, определенных следственным судьей, судом", - пояснили в полиции.

Правоохранители напомнили, что с первым заявлением, 9 февраля, о нанесении телесных повреждений 5-летней дочери во время визита к стоматологу в Ривне в полицию обратилась 36-летняя жительница Костополя.

Кроме того, в течение последующих трех дней в полицию поступили еще три обращения от родителей относительно побоев и телесных повреждений, причиненных детским стоматологом во время лечения зубов. Двое из указанных заявителей обратились в милицию, поскольку на видео, обнародованном в соцсетях, они узнали своих детей.

Дознаватели Ривненского райуправления полиции сообщили 29-летней стоматологу о подозрении по четырем фактам совершенных уголовных проступков: ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждений) и 126 (побои и истязания) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 140 УК (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником).

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Ранее пользователи интернет обнародовали несколько видео, на которых стоматолог из Ривне во время лечения детей била и угрожала им.

Следователи установили троих пострадавших от жестокого обращения врача летом 2020 года. Кроме того, в феврале 2021 года женщина, действуя умышленно и осознавая свое физическое превосходство над малолетним ребенком, во время лечения зубов вызвала ребенку легкие телесные повреждения в виде ссадин на шее и синяки на плечах.

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Автор: Татьяна Поляковская