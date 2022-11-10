Его смерть могла быть результатом противостояния силовиков внутри России - Минобороны и ФСБ.

Советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов прокомментировал смерть коллаборанта, так называемого "заместителя главы" Херсонской области Кирилла Стремоусова.

В эфире "Радио НВ" он не исключил одну из версий, по которой предателя Украины "убрала" ФСБ как неугодного. Известно, что Стремоусов был медийным лицом Херсонщины.

"Он бы мог сильно подрывать историю с возможной сдачей правобережья Херсона. Я не исключаю того, что это могут быть определенные игры ФСБ, чтобы убирать людей, которые им будут неугодны или будут мешать", - говорит Смирнов.

Озвучили в МВД Украины еще одну версию гибели Стремоусова. Его смерть могла быть результатом противостояния силовиков внутри России - Минобороны и ФСБ.

Советник министра внутренних дел Украины говорит, что такая судьба постигнет всех коллаборантов: "Таким людям никто, условно говоря, не даст сдаваться в плен, потому что они являются носителями определенной информации. Рано или поздно их ждет судьба Захарченко, Стремоусова и так далее".

Смерть Кирилла Стремоусова: подробности

9 ноября РосСМИ сообщили, что Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Виновником аварии якобы был водитель грузовика.

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сказал, что это может быть инсценировкой.

Информация о смерти коллаборанта появилась на фоне сообщений о том, что российские войска взорвали ключевые мосты в правобережной части Херсонской области.

Ближе к вечеру министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал вывести российские войска с правого берега Днепра на Херсонском направлении.

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