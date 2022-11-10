Коллаборанта, так называемого "замглавы" Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронят в оккупированном Крыму.
Об этом со ссылкой на соратника предателя Украины сообщают российские пропагандистские издания ТАСС и "РИА Новости".
По информации российских так называемых журналистов, похороны Стремоусова пройдут в пятницу, 11 ноября.
"Кирилла похоронят в пятницу в Симферополе", — сказал росСМИ соратник коллаборанта.
Смерть коллаборанта Стремоусова: что известно
Коллаборант Кирилл Стремоусов погиб в автомобильной аварии под Геническом 9 ноября.
Российские СМИ сообщают, что виновником ДТП, по предварительным данным, был водитель, управлявший грузовиком, с которым столкнулся внедорожник Стремоусова.
Путин подписал указ о награждении Кирилла Стремоусова орденом мужества посмертно.
В то же время, не исключено, что гибель коллаборанта - инсценировка.