Стремоусов разбился в ДТП / Скриншот

Коллаборанта, так называемого "замглавы" Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронят в оккупированном Крыму.

Об этом со ссылкой на соратника предателя Украины сообщают российские пропагандистские издания ТАСС и "РИА Новости". 

По информации российских так называемых журналистов, похороны Стремоусова пройдут в пятницу, 11 ноября. 

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"Кирилла похоронят в пятницу в Симферополе", — сказал росСМИ соратник коллаборанта.

Смерть коллаборанта Стремоусова: что известно

Коллаборант Кирилл Стремоусов погиб в автомобильной аварии под Геническом 9 ноября. 

Российские СМИ сообщают, что виновником ДТП, по предварительным данным, был водитель, управлявший грузовиком, с которым столкнулся внедорожник Стремоусова. 

Путин подписал указ о награждении Кирилла Стремоусова орденом мужества посмертно.

В то же время, не исключено, что гибель коллаборанта - инсценировка.

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