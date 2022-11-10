По информации российских так называемых журналистов, похороны Стремоусова пройдут в пятницу, 11 ноября.

Коллаборанта, так называемого "замглавы" Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронят в оккупированном Крыму.

Об этом со ссылкой на соратника предателя Украины сообщают российские пропагандистские издания ТАСС и "РИА Новости".

По информации российских так называемых журналистов, похороны Стремоусова пройдут в пятницу, 11 ноября.

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"Кирилла похоронят в пятницу в Симферополе", — сказал росСМИ соратник коллаборанта.

Смерть коллаборанта Стремоусова: что известно

Коллаборант Кирилл Стремоусов погиб в автомобильной аварии под Геническом 9 ноября.

Российские СМИ сообщают, что виновником ДТП, по предварительным данным, был водитель, управлявший грузовиком, с которым столкнулся внедорожник Стремоусова.

Путин подписал указ о награждении Кирилла Стремоусова орденом мужества посмертно.

В то же время, не исключено, что гибель коллаборанта - инсценировка.

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