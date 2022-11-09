Коллаборанта не стало после аварии, которая произошла под Геническом, утверждают пропагандисты.

Коллаборант, так называемый "замглавы" оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП.

Подробности гибели предателя Украины неизвестны, пишет Readovka в Telegram, ссылаясь на сведения источников.

Коллаборант погиб в аварии под захваченным городом Геническ Херсонской области, пишет WarGonzo, ссылаясь на сведения его личного водителя.

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Источник RT в силовых структурах подтвердил, что пособник РФ стал жертвой аварии. Обстоятельства ДТП устанавливают.

Так называемая "замглавы" псевдоадминистрации Херсонской области Екатерина Губарева подтвердила "Фонтанке", что Стремоусов сдох.

Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сказал, что информация о гибели Стремоусова не подтверждена, возможна инсценировка, сообщает "Суспильне Херсон" в Telegram.

Позже стало известно, что собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах подтвердил гибель Стремоусова.

Ситуация в Херсонской области во время войны против России - важнейшие новости

Противники рано утром 24 февраля вторглись в Украину и им, в частности, удалось взять под контроль часть Херсонской области. Враги захватили землю, но не сломали сопротивление людей - на временно оккупированной территории не раз раздавались взрывы, уничтожен ряд коллаборантов.

В конце августа Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление на ряде направлений. По данным Офиса президента Украины, по состоянию на начало октября на юге нашего государства деокуповано уже 2 400 квадратных километров.

7 ноября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что наши войска продолжают вытеснять врага на южном направлении.

Кто такой Кирилл Стремоусов - это стоит знать

Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в поселке городского типа Гольмовский Горловской городской громады Донецкой области.

Учился в Тернопольской академии народного хозяйства. Имел фирму по продаже кормов для рыб за рубежом. Стремоусов занимал должность начальника Генического рыбной инспекции, работал в Киевском комитете рыбного хозяйства, а потом - в 2009-м, в Херсоне стал соучредителем информагентства "Таврия-Ньюс".

Стремоусова обвиняли в связях с организацией пророссийского политика, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука "Украинский выбор".

На счету коллаборанта много "зашкваров", в частности, 1 марта 2014 года он в Херсоне организовал пророссийский митинг, а в 2017 году его обвинили в избиении полицейского.

Сам коллаборант называл себя православным христианином, у него есть пятеро детей.

После вторжения РФ в Украину и захвата Херсонской области начал активно сотрудничать с противником.

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