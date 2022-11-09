Очередной "жест доброй воли" от российских оккупантов.

Новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что его армия покидает правый берег Херсонской области. Соответственно, областной центр, город Херсон, рашисты тоже покинут.

"Целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр, по левому ее берегу... Решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в то же время мы сохраним жизнь наших военных и боеспособность группировки войск... они займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра", - сказал Суровикин.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу согласен с выводами Суровикина:

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"Приступайте к отводу войск", - сказал Шойгу.

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