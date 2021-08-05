21-летняя девушка внезапно почувствовала боль в животе и груди после того, как зашла в новый дом.

В Египте произошла трагическая смерть на свадьбе. 21-летняя невеста погибла через час после бракосочетания, ей стало плохо, когда она зашла в новый дом.

Об этом сообщило издание The Sun.

21-летняя невеста Исра Шаабан умерла всего через час после женитьбы. Причина смерти девушки - сердечный приступ. Инцидент произошел в деревне Медум в провинции Бени-Суэйф, что на севере Египта.

Когда невеста заходила в свой новый дом, она жаловалась на усталость. Девушке стало плохо, она внезапно почувствовала сильную боль в груди и животе. Ее госпитализировали, однако врачи ничем не смогли помочь.

Невеста скончалась в больнице. Ее похоронили на следующий день после свадьбы.

Читайте такжеВ Запорожье мужчина застрелился и отравился, но все равно выжил"Вчера мы были на свадьбе Исры, где все были счастливы, сегодня мы ее похоронили", - рассказал двоюродный брат египтянки Мохаммад Хамед.

Трагическое событие шокировало все село. На погребение невесты пришли почти все местные жители.

"После свадьбы невеста почувствовала усталость и резкую боль в животе и груди. Она попросила свою семью не покидать ее. Невесту доставили в больницу, где она испустила последний вздох", - рассказал один из жителей Медума.

Ранее УНИАН уже сообщал о еще одной трагической свадьбе. В Бангладеш свадебная церемония попала в грозу, в результате которой в группу людей попали несколько молний, а более 15 человек погибли.

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Автор: Полина Кузенко