Боец за месяц до свадьбы получил ранение на фронте.

В Киеве 20 июля в военном госпитале поженились раненый разведчик Борис Бас и его невеста с Донбасса Анна Ковалева.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Тяжелые травмы - не повод для отказа от свадьбы. Поэтому сегодня в медучреждение пришли родственники, побратимы и другие раненые из палаты жениха. Молодожены имели минимум времени на подготовку к празднику. Жених Борис начал подниматься с постели всего за три дня до церемонии.

В 2016 году он поступил в академию, чтобы учиться на разведчика. Двумя годами ранее, с началом войны в Украине, он начал учиться в военном лицее.

С будущей женой познакомился два года назад. Анна родом из Донбасса, приехала в Одессу на отдых. Год назад Борис предложил ей жениться, а за месяц до свадьбы получил ранение на фронте. Боец подорвался на мине, у него ранен глаз, множественные осколки лица, ног и неполная ампутация кисти.

Девушку ранения не отпугнули - она хочет быть рядом с любимым, который не планирует покидать армию.

"Взять его за руку и никогда не отпускать", - признается девушка.

В столичном госпитале это уже 14-я свадьба. Там говорят, что такие мероприятия улучшают здоровье раненых - любовь лечит.

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Автор: Юрий Годован